شكرا لقرائتكم إيطاليا تعبر اليونان وتحجز مقعدها في "يورو 2020" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حجز منتخب إيطاليا مقعده في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) بفضل الفوز على ضيفه اليوناني 2 - صفر يوم السبت في الجولة السابعة من مباريات المجموعة العاشرة للتصفيات.

وتقدم جورجينيو نجم تشيلسي الإنجليزي بهدف لإيطاليا من ضربة جزاء في الدقيقة 63 ثم أضاف البديل فيديريكو بيرنارديسكي لاعب يوفنتوس الهدف الثاني في الدقيقة 78.

وحقق منتخب إيطاليا فوزه السابع على التوالي لينفرد بصدارة المجموعة العاشرة برصيد 21 نقطة.

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ويتفوق منتخب إيطاليا بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه منتخب فنلندا مع تبقي ثلاث مباريات على انتهاء التصفيات.

وجاء حسم بطاقة التأهل للآزوري، نظراً لأن الفريق يتفوق على فنلندا في مجموع المواجهات المباشرة بعد أن فاز عليها 2 - صفر و2 - 1.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى النهائيات بينما تتحدد هوية المنتخبات الأربعة الأخرى المتأهلة للنهائيات من خلال الدور الفاصل.

وارتدى المنتخب الإيطالي الزي الأخضر للمرة الثانية في روما بعد 65 عاما من ارتداء اللون ذاته في عام 1954.