المنتخب السعودي في الاراضي الفلسطينية لأول مرة في تاريخه









اسماء السيد - وصل المنتخب السعودي لكرة القدم الأحد الى مدينة رام الله في الضفة الغربية لأول مرة في تاريخه لمواجهة المنتخب الفلسطيني الثلاثاء ضمن التصفيات المزدوجة التمهيدية المؤهلة لتصفيات كاس العالم المقبلة وكأس آسيا.

ووصل المنتخب السعودي الى الاراضي الفلسطينية في حافلة خاصة، قادما من الاردن عبر المدخل الذي تسيطر عليه إسرائيل بين الاراضي الفلسطينية والأراضي الاردنية.

وستقام المباراة على ملعب فيصل الحسيني في بلدة الرام الملاصقة لمدينة القدس.

واستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل والوفد الرسمي المرافق في مكتبه، في حين توجه اللاعبون في حافلتهم مباشرة الى فندق وسط المدينة.

وقال عباس، حسب ما نشرت وكالة الانباء الفلسطينية ( وفا) "شرفتم بلدكم فلسطين ( ...) لم نشعر ابدا اننا طرفان، دائما وابدا يقولون لنا نحن معكم بكل ما تريدونه وتقررونه، وفي كثير من الامور لم نكن نطلب المساعدة، كانت المملكة تستشعر بحاجتنا وتلبي".

وأضاف الرئيس "نشعر بسعادة غامرة، انتم على ارضكم، صحيح ان الموضوع يتعلق بكرة القدم، لكن قدومكم يسعد الشعب الفلسطيني".

وتأخر وصول البعثة عن موعدها حوالي ثلاثة ساعات.

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وقال عباس "نعتذر عن التأخير وبعض العقبات التي حصلت بسبب اجراءات الاحتلال، هذه العقبات نعانيها يوميا، المهم انكم على ارض فلسطين وبين اخوتكم واهلكم".

وتجنب أعضاء البعثة السعودية الحديث لوسائل الاعلام التي تجمعت باعداد كبيرة أمام الفندق الذي سيقيمون فيه خلال الايام الثلاثة المقبلة.

ووقفت فتاتان أمام الفندق وقامتا بتوزيع الورود على اعضاء البعثة قبل ان يتم استقبالهم بشكل رسمي من محافظة رام الله والبيرة ورؤساء بلديتي رام الله والبيرة وبيتونيا الملاصقة.

ويسود جدل في الشارع الفلسطيني حول زيارة المنتخب السعودي للاراضي الفلسطينية، حيث اعتبر البعض الزيارة بأنها نوع من "التطبيع" في حين اعتبرها الاتحاد الفلسطيني واخرون بأنها انجاز تاريخي لكرة القدم الفلسطينية.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود أعلن ترحيبه بالمنتخب السعودي على الاراضي الفلسطينية، وكذلك رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب.

وقالت محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام خلال استقبالها للاعبي المنتخب السعودي "اهلا بكم في هذا الحدث الرائع، ويبدو عليكم التعب، انتم اليوم عانيتم المعاناة التي يعانيها الشعب الفلسطيني كل يوم، نحييكم على هذا الحضور الرائع اثبتم للعالم ان زيارة السجين لا تعني التطبيع مع الاحتلال".

واوقعت قرعة التصفيات التمهيدية لكاس العالم 2022 قطر، منتخب السعودي وفلسطين الى جانب المنتخب اليمني في مجموعة واحدة ضمت ايضا منتخب اوزبكستان وسنغافورة.

وكانت قرعة التصفيات التمهيدية لتصفيات كأس العالم في روسيا 2018، اوقعت المنتخب السعودي مع نظيره الفلسطيني، ورفض حينها المنتخب السعودي اللعب في الملعب البيتي الفلسطيني، وتم نقل المباراة بناء على موافقة الطرفين الى الاردن وانتهت بالتعادل السلبي.