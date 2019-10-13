شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلى يناقش دراسة الجدوى لمشروع استاد النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض لجنة استاد الأهلى، برئاسة محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة وعضوية كل من: سعد شلبي مستشار مجلس الإدارة لشئون التسويق وسامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، وماريان الكساب، ممثلة عن إدارة التسويق بالنادي"، دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع على مجلس إدارة النادي فى اجتماعه المقبل.

ويسابق مسئولو الأهلى الزمن للحصول على التصاريح الهندسية والموافقات الحالية لاستكمال الإجراءات الإدارية والتنفيذية المطلوبة وبحث آلية وقانونية إنشاء شركة مساهمة وفقا للائحة النظام الأساسي للنادي، كما تدرس اللجنة فى الوقت الحالى العروض المقدمة للنادى، سواء من شركات فى التنفيذ مع إعطاء تسهيلات فى التمويل أو شركات رعاية لوضع اسمها على الاستاد.

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