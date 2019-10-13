شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبى يختتم معسكره غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينهي منتخب مصر الأوليمبي، بقيادة شوقى غريب، معسكره المغلق غدا الذى انطلق الاثنين الماضي وشهد خوض وديتين أمام جنوب أفريقيا يومى الجمعة وودية ثانية اليوم الأحد فى إطار استعدادات المنتخبين لنهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتى تقام فى مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ويخوض منتخب مصر الأوليمبي ودية ثانية أمام جنوب أفريقيا فى الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة بعدما انتهت الودية الأولى بالتعادل الإيجابى 1 / 1.

كان منتخب مصر الأوليمبي قد بدأ معسكره الاثنين 8 أكتوبر بالقاهرة، واختار شوقى غريب 28 لاعبا لمباراتى جنوب أفريقيا الوديتين وانتهت الأولي بالتعادل الإيجابى، هم فى حراسة المرمى: عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفي شوبير.. والدفاع: أسامه جلال، محمود مرعي، محمود الجزار، أحمد رمضان «بيكهام»، محمد عبد السلام، محمد صادق، أحمد أبوالفتوح، أحمد أيمن، كريم العراقي.. وخط الوسط: أكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر،أحمد حمدي، فوزي الحناوي، رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، إمام عاشور، عبد الرحمن مجدي، وجيه عبدالحكيم.. والهجوم: مصطفي محمد، صلاح محسن، أحمد ياسر ريان، ناصر منسى.