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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد، 13 أكتوبر 2019، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، الأهلي يُرحّب ببيع آزارو في الشتاء للصين مقابل 160 مليون جنيه، وشوقى غريب يستقر على تشكيل ودية جنوب أفريقيا.

الأهلي يُرحّب ببيع آزارو في الشتاء للصين مقابل 160 مليون جنيه

رحّب النادى الأهلي ببيع مهاجمه المغربي وليد آزارو مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبلة لأحد الأندية الصينية التى تحدثت عنها تقارير إعلامية مغربية.

شوقى غريب يستقر على تشكيل ودية جنوب أفريقيا

استقر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، على التشكيل الذى سيخوض به ودية جنوب أفريقيا الثانية والمقرر لها الثامنة من مساء اليوم باستاد القاهرة، حيث سيتم الدفع بالتشكيل الذى سيكون الأقرب لخوض مباريات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة والتى تقام فى القاهرة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل .

ميتشو يطلب تقريرا طبيا عن حالة شيكابالا

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طلب الصربى ميتشو، المدير الفنى لفريق الكرة بالزمالك، من الجهاز الطبى للفريق تجهيز تقرير مفصل عن تطورات الإصابة العضلية التى جعلته يغيب عن تدريبات الفريق طوال الفترة الماضية.

جلسات مع كهربا لإقناعه بالعودة للزمالك بعد انباء التوقيع للأهلى

يجرى بعض مسئولي الزمالك محاولات لإنهاء أزمة محمود كهربا لاعب أفيس البرتغالي بعد أنباء توقيعه للأهلي في الفترة الماضية حيث طلب أحد المسئولين من المقربين للاعب بعقد جلسة معه خلال تواجده في مصر بالوقت الحالي لإنهاء أزمته مع الفريق الأبيض والعودة مجدداً لصفوف الأبيض .

البدري يرفض إعفاء لاعبي الاهلي والزمالك من ودية بتسوانا

رفض حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، اعفاء لاعبي الاهلي والزمالك من المباراة الودية امام بتسوانا المقرر لها السابعة مساء غدا الاثنين باستاد برج العرب، ضمن برنامج الاعداد للتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021 بالكاميرون، بداعي ارتباطهم بمباراة القمة يوم السبت المقبل في الأسبوع الرابع من عمر الدوري العام.

البدري يكلف بركات باستكشاف جزر القمر في رحلة خاصة

كلّف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، محمد بركات مدير المنتخب بالسفر إلي جزر القمر خلال الأيام المقبلة لاستكشاف الملاعب والفنادق هناك قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين في الجولة الثانية بتصفيات أمّم افريقيا والمحدد لها 18 نوفمبر .

طبيب الأهلي يكشف تطورات المصابين من مباراة الزمالك

يتسلّم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قبل مران الفريق اليوم، الأحد، تقريراً من الدكتور خالد محمود طبيب الفريق عن موقف اللاعبين المُصابين ومدى استجاباتهم للبرنامج العلاجي الذى خضعوا له خلال الأيام الماضية.