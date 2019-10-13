شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يدرس إشراك حمدى فتحى أساسيا بدلا من طارق حامد فى ودية بتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر، عدم الاعتماد بصفة أساسية على طارق حامد لقيادة وسط الفراعنة أمام منتخب بتسوانا، فى المباراة الودية المقرر لها فى السابعة مساء غدا الاثنين باستاد برج العرب، ضمن برنامج الاعداد للتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021 بالكاميرون.

ويفضل البدرى الاعتماد على حمدى فتحى بجوار محمد الننى لقيادة خط وسط المنتخب الوطنى، على أن يصبح طارق حامد ورقة رابحة على مقاعد البدلاء يتم اللجوء إليه حسب سير المباراة، لاسيما وأن البدرى يعلم جيدًا مستوى طارق حامد بجوار الننى، لذلك يفضل أن يقوم بتجربة ثنائية جديدة بين حمدى فتحى والننى.

ويدفع البدري بلاعبي الاهلي والزمالك في مباراة الغد خاصة وانه يسعي لتحقيق أقصي استفادة من ودية بتسوانا التي تعتبر البروفة الوحيدة قبل مواجهة كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل، في التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021 علي أن يجرب باقي اللاعبين في أجزاء معينة من عمر المباراة لمنحهم الفرصة .

ويضم معسكر المنتخب 22 لاعبا لودية بتسوانا غدا هم محمد الشناوى ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحى ومحمود علاء وباهر المحمدى وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدى وطارق حامد وحمدى فتحى وعبد الله السعيد ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.

طارق حامد حديث الشارع الكروى فى مصر

طارق حامد لاعب وسط الزمالك ومنتخب مصر فرض نفسه على سطح الأحداث الكروية المصرية، بعدما ألمح لوجود أزمة مالية بينه وبين الزمالك عبر صفحته على موقع "إنستجرام" قبل أن يحاول وكيل أعمال اللاعب التقليل من حدة الأزمة ويؤكد أن طارق حامد لم يكن يقصد الزمالك.

طارق حامد نشر عبر ستورى "إنستجرام" رسالة غامضة جاء نصها، "انتظرت وصبرت كثيرًا من أجل من أحبهم ويحبوننى، ولكن لقد طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى".

الكثيرون فسّروا ما نشره نجم وسط الزمالك بأنه نتيجة لعدم تعديل عقده مع القلعة البيضاء حتى الآن، رغم حصوله على أكثر من وعد خلال الفترة الماضية، لاسيما بعد رفض احترافه فى الدورى السعودى مطلع الموسم الجارى.

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طارق حامد يلتزم الصمت ووكيله يوضح

طارق حامد لم يتحدث .. لكن وكيل أعماله أحمد يحيى قال إن ما نشره اللاعب خلال الساعات الماضية ليس له علاقة بالزمالك وأنه أمر شخصى خاص به، موضحاً أن تركيز اللاعب فى الوقت الحالى مع الفراعنة فى إطار الاستعداد للمواجهة الودية للمنتخب الوطنى أمام بتسوانا.

وكيل طارق حامد أوضح أن نجم الزمالك لم يتحدث عن هذا الأمر ولم يوضح ما يقصده بسبب تواجده مع المنتخب الوطنى حالياً.

مرتضى منصور يعلق على أزمة طارق حامد

مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أكد أنه تحدث مع حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى بشأن أزمة طارق حامد، قائلا: "حسام البدرى تحدث معى قبل وكيل طارق حامد، وقال لى إن ما كتبه اللاعب ليس له علاقة بالزمالك".

الأهلى ينفى التفاوض مع طارق حامد

الأهلي أكد أنه بعيد تماماً عن هذه الأزمة، وقال أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلى، إنه لا يوجد نية لدخول ناديه فى مفاوضات مع طارق حامد للتعاقد معه فى الفترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف أمير توفيق، "التعاقد مع طارق حامد غير مطروح نهائيًا فهو خارج حسابتنا الفنية، وطارق حامد لاعب مميز، ولكننا نملك لاعبين مميزين فى هذا المركز، على رأسهم حمدى فتحى والمالى أليو ديانج، مؤكداً أن الأهلي ليس له علاقة بما كتبه اللاعب على صفحته الشخصية عبر إنستجرام خلال الساعات القليلة الماضية".