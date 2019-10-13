نشرة أخبار سوبر كورة.. عبد الواحد السيد مديرا للشاطئية.. وكلوب يرفض تدريب يونايتد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفردت صحف إيطاليا الصادرة صباح اليوم، الأحد، مساحات واسعة للحديث عن تأهل منتخب بلادها لمنافسات بطولة يورو 2020، بعد فوزه على اليونان (2-0) بمرحلة التصفيات، وضمان التأهل بشكل رسمي.

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