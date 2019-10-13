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تعرف على مباريات الأسبوع الأول لدورى الصالات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجريت ظهر اليوم قرعة الدورى الممتاز لكرة الصالات، بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة، بحضور سحر عبد الحق عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على اللعبة، والدكتور محمود سعد المدير الفنى للاتحاد ونادر رشاد المدرب العام لمنتخب الصالات وعدد من مندوبى الأندية المشاركة فى المسابقة، وذلك فى جو ودى استمع خلاله المسئولون لشكاوى ومقترحات المندوبين وتم توزيع شروط المسابقة عليهم ووعدت الدكتورة سحر عبد الحق بتذليل أى عقبات تعوق انتشار اللعبة وتطويرها.

وأشار الدكتور محمود سعد إلى أن الاتحاد ينوى إقامة دورات لحصول مدربى كرة الصالات على الرخص التدريبية تحت إشراف الاتحاد الأفريقى.

أسفرت مباريات الأسبوع الأول عن مواجهات:

ناصر الفكرية X مصر المقاصة


البنك الاهلى X اتحاد الشرطة


الدرب الاحمر Xم ش وراق العرب


الاسماعيلى X المنيا

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م ش ميت عقبة Xالإعلاميين.

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قرعة دوري الصالات

 

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قرعة دوري الصالات

 

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قرعة دوري كرة الصالات

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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