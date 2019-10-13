شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح الأكثر تهديفاً فى مرمى بوتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستهل منتخب مصر مبارياته التجريبية تحت قيادة الجهاز الفنى الجديد بقيادة حسام البدرى، عندما يستضيف بوتسوانا مساء غد الاثنين على ملعب برج العرب فى المباراة التى يديرها تحكيميا الدولى إبراهيم نور الدين. اللقاء يعد الأول للمنتخب الوطنى منذ لقاء جنوب أفريقيا فى ختام مشواره بنهائيات كأس الأمم الأفريقية في السادس من يوليو الماضى والتى خسرها (0 – 1) فى ثمن النهائي تحت قيادة المكسيكي خافيير أجيري. ويستعد "الفراعنة" لبداية مسيرتهم فى التصفيات المؤهلة لنهائيات النسخة رقم 33 لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون فى 2021 بمواجهتى كينيا وجزر القمر فى 14 و18 نوفمبر المقبل بالجولة الأولى للمجموعة السابعة التي تضم كذلك منتخب توجو. أما منتخب بوتسوانا فيستعد لخوض التصفيات ذاتها بمواجهة زيمبابوي بالجولة الأولى خلال شهر نوفمبر بالمجموعة الثامنة التي تضم كذلك منتخب الجزائر (حامل اللقب) ومنتخب زامبيا بطل نسخة 2012. اللقاء سيكون فرصة لـ حسام البدرى لوضع تصوره للتشكيل الأساسى الذى يخوض به تصفيات الكان ومعها تصفيات كأس العالم التى تقام فى قطر عام 2022. تاريخياً يحمل هذا اللقاء الرقم 6 في سجل مواجهات المنتخبين التى بدأت قبل ستة عشر عاماً وشهدت تفوقا واضحا للمنتخب الوطنى بفوزه فى 3 لقاءات وتعادله مرتين وتسجيله 6 أهداف مقابل هدف وحيد فى شباكه. Advertisements نستعرض نتائج المنتخبين على النحو التالي: 7 أكتوبر 2006: تعادلا (0 – 0) فى تصفيات أمم أفريقيا 2008. 13 أكتوبر 2006: فازت مصر (1 – 0) بتوقيع محمد فضل في تصفيات كان 2008 أيضاً. - 4 يونيو 2013: تعادلا (1 – 1) في لقاء ودي وأحرز أحمد حجازي هدف مصر. - 10 أكتوبر 2014: فاز منتخب مصر خارج أرضه (2 – 0) بتوقيع محمد النني ومحمد صلاح في تصفيات أمم افريقيا 2014. - 15 أكتوبر 2014: كرر منتخب مصر تفوقه (2 – 0) أيضاً على أرضه بتوقيع عمرو جمال ومحمد صلاح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح الأكثر تهديفاً فى مرمى بوتسوانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.