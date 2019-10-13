شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يجتمع بلاعبي الأهلي قبل مباراة القمة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي، جلسة خاصة مع لاعبى الفريق قبل مباراة الزمالك المرتقبة المقرر لها السبت المقبل فى الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز.

ويبدأ الأهلي مساء اليوم، الأحد، تدريباته استعداداً لمواجهة الزمالك فيما يخوض الفريق مباراة ودية غداً أمام الإعلاميين بالتتش استعداداً لمباراة القمة.

وقرر الخطيب حضور مران الفريق قبل القمة، وغالباً ستكون زيارة رئيس الأهلي للمران الأربعاء المقبل لتحفيز اللاعبين على تحقيق الفوز على الزمالك ومواصلة النتائج الجيدة محلياً وأفريقياً.

وكان الخطيب زار الفريق والتقى اللاعبين قبل السوبر المحلى الأخير أمام الزمالك والتى فاز فيها الأهلي 3 / 2.