شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد .. كل ما تريد معرفته عن أزمة لاعب الزمالك بالقلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طارق حامد لاعب وسط الزمالك ومنتخب مصر فرض نفسه على سطح الأحداث الكروية المصرية، بعدما ألمح لوجود أزمة مالية بينه وبين الزمالك عبر صفحته على موقع "إنستجرام" قبل أن يحاول وكيل أعمال اللاعب التقليل من حدة الأزمة ويؤكد أن طارق حامد لم يكن يقصد الزمالك.

أزمة طارق حامد مع الزمالك لم تنته وظهرت فيها تفاصيل كثيرة نرصدها فى التقرير التالى:

س: كيف بدأت أزمة طارق حامد؟

طارق حامد نشر عبر ستورى "إنستجرام" رسالة غامضة جاء نصها، "انتظرت وصبرت كثيرًا من أجل من أحبهم ويحبوننى، ولكن لقد طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى".

س: ما هى ردود أفعال ما نشره طارق حامد؟

الكثيرون فسّروا ما نشره نجم وسط الزمالك بأنه نتيجة لعدم تعديل عقده مع القلعة البيضاء حتى الآن، رغم حصوله على أكثر من وعد خلال الفترة الماضية، لاسيما بعد رفض احترافه فى الدورى السعودى مطلع الموسم الجارى.

س: هل تحدث طارق حامد صراحة عن هذه الأزمة بعدما نشره عبر "إنستجرام"؟

طارق حامد لم يتحدث .. لكن وكيل أعماله أحمد يحيى قال إن ما نشره اللاعب خلال الساعات الماضية ليس له علاقة بالزمالك وأنه أمر شخصى خاص به، موضحاً أن تركيز اللاعب فى الوقت الحالى مع الفراعنة فى إطار الاستعداد للمواجهة الودية للمنتخب الوطنى أمام بتسوانا.

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وكيل طارق حامد أوضح أن نجم الزمالك لم يتحدث عن هذا الأمر ولم يوضح ما يقصده بسبب تواجده مع المنتخب الوطنى حالياً.

س: هل هناك تطورات أخرى فى القضية؟

ج: الأزمة لم تنته فقد أزال طارق حامد توصيفه على "إنستجرام" بأنه لاعب فى نادي الزمالك مثلما فعل نجم ليفربول محمد صلاح من قبل فى أزمته مع اتحاد الكرة وأزال توصيف لاعب منتخب مصر.

س: كيف علّق الزمالك على أزمة طارق حامد؟

ج: مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أكد أنه تحدث مع حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى بشأن أزمة طارق حامد، قائلا، "حسام البدرى تحدث معى قبل وكيل طارق حامد، وقال لى إن ما كتبه اللاعب ليس له علاقة بالزمالك".

س: هل دخل الأهلى على خط الأزمة وتفاوض مع طارق حامد؟

ج: الأهلي أكد أنه بعيد تماماً عن هذه الأزمة، وقال أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلى، إنه لا يوجد نية لدخول ناديه فى مفاوضات مع طارق حامد للتعاقد معه فى الفترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف أمير توفيق، "التعاقد مع طارق حامد غير مطروح نهائيًا فهو خارج حسابتنا الفنية، وطارق حامد لاعب مميز، ولكننا نملك لاعبين مميزين فى هذا المركز، على رأسهم حمدى فتحى والمالى أليو ديانج، مؤكداً أن الأهلي ليس له علاقة بما كتبه اللاعب على صفحته الشخصية عبر إنستجرام خلال الساعات القليلة الماضية".