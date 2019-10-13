أول مباراة تحت قيادة البدري.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام بتسوانا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يستعد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، لخوض أول مباراة له على رأس القيادة الفنية للفراعنة، عندما يواجه المنتخب نظيره البتسواني وديا.

ويستضيف ملعب الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية مباراة مصر وبتسوانا الودية مساء غد الإثنين، استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا 2021.

وضم حسام البدري مؤخرا 23 لاعبا لقائمة المنتخب لمعسكر أكتوبر، قبل أن يتم استبعاد عمرو السولية للإصابة.

وأفاد مراسل "الخليج 365" أن البدري عقد جلسة مع جهازه المعاون بشأن التحضير لمباراة بتسوانا الودية، في أولى تجارب الجهاز الفني الجديد للفراعنة.

ويستهدف البدري من المباراة وضع قوام رئيسي للمنتخب بجانب مشاهدة بعض العناصر الجديدة من أجل الاستفادة منهم في المرحلة المقبلة.

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وأشار مراسل "الخليج 365" الى تفكير البدري بشأن البدلاء، حيث يرغب في مشاهدة محمد مجدي "أفشة" ورجب بكار ومحمد حمدي، بجانب الدفع بحمدي فتحي وأيمن أشرف وعمر جابر.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل منتخب مصر أمام بتسوانا على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي – محمود علاء – أحمد حجازي – عبدالله جمعة.

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد – محمد النني.

ثلاثي خلف المهاجم: محمود حسن "تريزيجيه" – عبدالله السعيد – حسين الشحات.

خط الهجوم: أحمد حسن "كوكا".