عبد الواحد السيد مديرًا لمنتخب الكرة الشاطئية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: قرر اتحاد الكرة تعيين عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك الأسبق مديرًا لمنتخب الكرة الشاطئية للاستفادة من خبراته مع المنتخب خاصة وأنه سبق ولعب لمنتخب الشاطئية. وعقد عبد الواحد السيد جلسة اليوم الأحد مع سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية الملكفة بإدارة اتحاد الكرة المصري تم خلالها الاتفاق على تفاصيل توليه المنصب الجديد في الجهاز الفني لمنتخب الشاطئية. وكان أحمد عبد الله عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رشح عبد الواحد السيد لتولي المنصب ووافق مجلس الجبلاية على تولي حارس الزمالك الأسبق منصب مدير منتخب الشاطئية.

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