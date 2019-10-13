بعد كتابة تاريخ استثنائي.. ماذا يفصل راموس عن "العميد" أحمد حسن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أصبحت صدارة النجم المصري السابق أحمد حسن لأكثر لاعبي العالم على صعيد المشاركات الدولية تحت تهديد حقيقي بعدما بات المدافع الدولي الإسباني سيرجيو راموس أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب الإسباني.

راموس خاض مباراته الدولية رقم 168 في تاريخه، متخطيا رقم الحارس الأسطوري إيكر كاسياس، وذلك خلال التعادل مع النرويج (1-1) مساء أمس السبت في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

ورغم غياب مدافع ريال مدريد عن منتخب إسبانيا خلال المباراة المقبلة أمام السويد بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، إلا أنه يستطيع المنافسة بقوة على لقب "عميد لاعبي العالم" المسجل باسم "الصقر" المصري.

16 مواجهة ليست كثيرة على راموس لمعادلة رقم أحمد حسن الذي ينفرد بالصدارة العالمية بعد مشاركته في 184 مباراة دولية مع منتخب مصر، خاصةً أن المدافع البالغ من العمر 33 عاما يعد من العناصر الأساسية مع لاروخا.

وتأهل الماتادور الإسباني "إكلينيكيًا" إلى كأس الأمم الأوروبية 2020 بعد تحقيق ست انتصارات على التوالي قبل التعادل مع النرويج أمس السبت في الجولة السابعة، ليتصدر المجموعة السادسة بالتصفيات وفي رصيده 19 نقطة.

وبعد إيقافه عن مباراة السويد المقررة بعد غد الثلاثاء، سينتظر راموس مباراتين دوليتين خلال شهر نوفمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لليورو أمام ماطلة ورومانيا، ليضمن في حال المشاركة تقليص الفارق مع أحمد حسن.

وسيتفوق راموس على مصري آخر في القائمة وهو حسام حسن، قائد منتخب مصر السابق والمدير الفني الحالي لسموحة، الذي يحتل المركز السابع برصيد 170 مباراة دولية، آخرهم في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2006 بمصر

ملامسة راموس لرقم العميد المصري أصبح مسألة وقت، خاصةً أنه ينتظر "يورو 2020 "التي ستضمن له ما بين 6 و7 مباريات في حالة الوصول إلى مراحلها الأخيرة، بخلاف عدد من المباريات الودية استعدادًا للبطولة.

- قائمة أكثر لاعبي العالم مشاركةً في المباريات الدولية:

1- المصري أحمد حسن "معتزل" - 184 مباراة.

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2- السعودي محمد الدعيع "معتزل" - 178 مباراة.

3- المكسيكي كلاوديو سواريز "معتزل" - 177 مباراة.

4- الإيطالي جيانلويجي بوفون "معتزل" - 176 مباراة.

5- الكويتي بدر المطوع - 176 مباراة.

5- العماني أحمد مبارك - 176 مباراة.

7- المصري حسام حسن "معتزل" - 170 مباراة.

8- الإكوادوري إيفان هورتادو "معتزل" - 168 مباراة.

9- الإسباني سيرجيو راموس - 168 مباراة.

10- الإسباني إيكر كاسياس "معتزل" - 167 مباراة.