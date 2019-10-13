الإسماعيلي يدرس الجزيرة الإماراتي قبل مواجهة البطولة العربية

بدأ الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي بقياده الصربي ميودراج يسيتش دراسة نظيره فريق الجزيرة الإماراتي في ذهاب دور

الـ16 بالبطولة العربية بالإسماعيلية والمقرر لها أن تقام يوم 23 أكتوبر الجاري.

وجمع الجهاز الفني عددًا من المعلومات والفيديوهات من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف.

وكان الإسماعيلى قد نال بطاقة العبور لهذا الدور بعد الفوز على أهلى بنى غازى الليبى.