راموس يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا مع منتخب إسبانيا

تمكن سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد من تحقيق رقم قياسي جديد مع المنتخب الإسباني خلال مشاركته في مباراة الأمس أمام منتخب النرويج في التصفيات المؤهلة يورو 2020.

وخاض راموس الأمس لقاءه أمام النرويج ليصل إلي الرقم 168 مع إسبانيا ليحقق بذلك رقمًا قياسيًّا جديد،

ليكسر رقم كاسياس حارس المنتخب السابق برصيد 167 مباراة مابين عامي 2000 و2016.

وخاص راموس أولي مبارياته مع إسبانيا في 26 مارس 2005 أمام الصين بنتيجة (3-0) ليحقق أول انتصاراته، فتمكن من تسجيل 21 هدفاً

خلال 14 عاماً، إضافة إلي ألقابه في كأس العالم وأمم أوروبا.

وتمكن راموس من الفوز ببطولة كأس العالم مع المنتخب الإسباني عام 2010 وهو من أعظم الإنجازات التي حققها، ويسعي لمواصلة تلك الإنجازات خلال بطولة يورو القادمة.

وانهالت المباركات علي لاعب ريال مدريد بعدما تمكن من كسر رقم كاسياس حارس المنتخب السابق، وأنه من أكثر اللاعبين خوضاً للمباريات.