التعادل يحسم ودية البرازيل ونيجيريا

حسم التعادل الإيحابي مباراة منتخب البرازيل أمام نيجيريا بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت اليوم الاحد على ملعب سنغافورة الوطني في إطار ودي ضمن استعدادات الطرفين خلال فترة التوقف الدولية الحالية. الوطني في إطار ودي ضمن استعدادات الطرفين خلال فترة التوقف الدولية الحالية. أحرو هدف منتخب البرازيل كاسيميرو فى الدقيقة 48 من بداية الشوط الثاني ، بينما أحرز هدف التعادل لنيجيريا جو أربيو فى الدقيقة 35 من نهاية الشوط الاول من المباراة.

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