شاهد.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع شركة ملابس سعودية ويعلن الزي الجديد

أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى تعاقده مع أحدى الشركات السعودية لتوريد الملابس الرياضية لفرق النادى وفي مقدمتها الفريق الأول لكرة القدم وذلك في إطار حرص مجلس إدارة النادى على الارتقاء بمستوى الملابس والأدوات الرياضية لجميع الفرق بما يليق بشعبية وجماهيرية زعيم الثغر.

وجرت خلال الفترة الماضية مفاوضات مكثفة بين إدارة النادى والشركة السعودية بحضور رئيس الشركة والوفد المرافق له لمقر النادى من أجل الوصل إلى أجود و أفضل وأرقى التصميمات و

الخامات بالتنسيق مع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن طلعت يوسف الذي أشاد كثيراً بالأطقم الجديدة والتي تحمل ماركة " X - Tep " وسوف يرتديها حصرياً نادى الاتحاد السكندرى داخل جمهورية مصر العربية ومن المقرر شحنها خلال الأيام القادمة حيث من المقرر أن تكون أول مباراة رسمية بالزى الجديد مباراة المحرق البحريني في البطولة العربية بالإسكندرية يوم الأحد الموافق ٣ نوفمبر في حال الانتهاء من جميع الإجراءات.

كما تم الاتفاق مع الشركة السعودية على إنشاء "ستور" بنادى الاتحاد السكندرى بمقر النادى بالشاطبى سيتم من خلاله بيع جميع المنتجات الخاصة التي تحمل أسم و شعار النادى و لاعبيه وجارى العمل حالياً بالمكان المخصص لإنشاء الـ"ستور" سواء داخل النادى والمكان الأخر على سور النادى أيضاً، وسيكون متاح للعمل وخدمة الأعضاء والجماهير خلال مدة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر على أقصى تقدير.

وسوف يتم الإعلان قريباً عن مؤتمر صحفى للإعلان رسمياً عن التعاقد مع الشركة السعودية والتي يمتد تعاقدها مع نادى الاتحاد السكندرى لمدة ثلاث مواسم.