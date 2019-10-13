يلتقي فريق كرة الصالات بنادي مصر المقاصة مع منتخب ليبيا وديًّا في تمام الرابعة عصر غدٍ الاثنين علي صالة المؤسسة العمالية في شبرا في إطار استعدادات الفريق لانطلاق مسابقة الدوري.
ويسعي خالد محمود المدير الفنيلصالات المقاصة لخوض مباريات ودية قوية من أجل تجهيز لاعبيه بدنيًّا وفنيًّا قبل انطلاق الدوري، والتي يسعي خلالها للحفاظ علي اللقب في ظل المنافسة القوية من أندية الإسماعيلي والشرطة والإعلاميين وميت عقبة.
يذكر أن المقاصة بطل الدوري في آخر بطولتين متتاليتين ، وحقق اللقب 6 مرات طوال تاريخه، ويحظي فريق صالات المقاصة بسمعة عالمية وسبق أن فاز بكأس العالم للأندية وينافس دائمًا علي الفوز بكل البطولات الدولية والعالمية التي يشارك فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. صالات المقاصة يواجه منتخب ليبيا وديًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.