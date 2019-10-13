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غدًا.. صالات المقاصة يواجه منتخب ليبيا وديًا

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يلتقي فريق كرة الصالات بنادي مصر المقاصة مع منتخب ليبيا وديًّا في تمام الرابعة عصر غدٍ الاثنين علي صالة المؤسسة العمالية في شبرا في إطار استعدادات الفريق لانطلاق مسابقة الدوري.

ويسعي خالد محمود المدير الفني

لصالات المقاصة لخوض مباريات ودية قوية من أجل تجهيز لاعبيه  بدنيًّا وفنيًّا قبل انطلاق الدوري، والتي يسعي خلالها للحفاظ علي اللقب في ظل المنافسة القوية من أندية الإسماعيلي والشرطة والإعلاميين وميت عقبة.

يذكر أن المقاصة بطل الدوري في آخر بطولتين متتاليتين ، وحقق اللقب 6 مرات طوال تاريخه، ويحظي فريق صالات المقاصة بسمعة عالمية وسبق أن فاز بكأس العالم للأندية وينافس دائمًا علي الفوز بكل البطولات الدولية والعالمية التي يشارك فيها.

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