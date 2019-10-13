التشكيل المتوقع لمنتخب ألمانيا أمام إستونيا في تصفيات يورو 2020

استقر يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا على التشكيل المقرر الدفع به أمام إستونيا، مساء اليوم الأحد في الثامنة إلا ربع، على ملعب "لي كوك آرينا" في الجولة السابعة للتصفيات المؤهلة يورو 2020.
يدخل المنتخب الألماني تلك المواجهة وهي لا تقبل القسمة على اثنين حيث يسعى للتأهل إلي بطولة اليورو خصوصًا بعد هزيمته في المباراةالسابقة أمام المنتخب الهولندي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين والتي جعلته في مأزق كبير.
وتأتي ألمانيا بقيادة يواكيم لوف في أول جدول المسابقة برصيد 12 نقطة ومتفوقًا بفارق الأهداف عن أيرلندا الشمالية الذي يستعد لمواجهة هولندا في السابعة مساء الجمعة.
أما منتخب إستونيا فيدخل المباراةوهو لا يمتلك أي نقاط، عندما هزم خلال 5 مواجهات في تلك المجموعة، لكن يأمل في تعويض تلك الهزيمة التي تلقاها أمام ألمانيا في مباراة الذهاب ب8 أهداف، إذا فالكفه ترجح فوز الكتيبة الألمانية بكل تأكيد.
ومن المتوقع أن تدخل الكتيبة الألمانية بالتشكيل الآتي:
حراسة المرمي: مانويل نوير.
خط الدفاع: مارسيل هالشتنبرج، جوناثان تاه، نيكلاس زوله، لوكاس كوليسترمان.
خط الوسط: إلكاي جوندوجان، جوشوا كيميش.
خط الهجوم: سيرجي جنابري، ماركو رويس، جوليان براندت، لوكا فالدشيمت.
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