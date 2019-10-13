بعثة سباحة الأهلي تتوج بكأس المركز الثاني ببطولة بلغاريا الدولية

توَّجت بعثة السباحة بالنادي الأهلي، برئاسة إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة بكأس المركز الثاني في بطولة بلغاريا الدولية، التي استمرت منافساتها على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة العديد من الفرق المميزة في اللعبة من دول ومدارس مختلفة أبرزها؛ رومانيا وبلغاريا وأوكرانيا.

وقدَّم أبناء النادي عروضًا قوية في البطولة وحققوا نتائج مميزة في ظل المنافسة مع باقي الأندية المشاركة التي بلغ عددها ١٩ ناديًّا.

وجاء تتويج فريق سباحة الأهلي بالمركز الثاني بعد فوزه بعدد 80 ميدالية متنوعة منها 36 ذهبية، و26 فضية، و18 برونزية.

وحصلت السباحة ريم قاسم على كأس ثاني أفضل سباحة في البطولة في

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حين فاز السباح حسن ياسر عزت بكأس ثالث أفضل سباح، بينما توج يوسف هاني بكأس أحسن ناشئ في البطولة.

ويستمر فريق السباحة بالنادي في بلغاريا لاستكمال معسكره التدريبي استعدادًا للبطولات المقبلة.

من جانبه قال وائل عزت، رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي، أن توقيت المشاركة في بطولة بلغاريا الدولية مثالي للغاية، لأنها تعد أفضل إعداد لبطولة الجمهورية للمياه المفتوحة التي تقام يوم 29 من الشهر الجاري في شرم الشيخ للمراحل العمرية ابتداء من العمومي ووصولًا إلى مرحلة 14 سنة،

بالإضافة لبطولة الجمهورية للسباحة القصيرة التي تنطلق يوم 13 نوفمبر المقبل.

وأشاد رئيس جهاز ألعاب الماء في الأهلي بالنتائج التي حققها أبناء النادي، وأكد أن الهدف الأساسي الذي يسعى إليه الفريق هو المنافسة على الفوز بلقبي بطولتي الجمهورية للمياه المفتوحة، والسباحة القصيرة، بعد أن تم تجهيزه من خلال التدريبات في القاهرة ثم معسكر بلغاريا والذي شهد المشاركة في البطولة الدولية والاحتكاك بالمدارس الأوروبية.

وتضم بعثة فريق السباحة بالنادي في بلغاريا كلًا من: محمد فاضل، نائب رئيس جهاز ألعاب الماء، ومحمد علام، رئيس جهاز السباحة، ومحمد صدقي، ومحمد فرج، مساعدا مدير جهاز السباحة، وأشرف صلاح، المدير الفني، ومحمد سيد بادي ورامي عبداللطيف مديرا قطاع الناشئين، وثروت ماهر، وحسام الدين عمر، مدرب عام، وخالد زيدان طبيب الفريق، وأحمد الشايب إداري.