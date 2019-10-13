نيمار يخرج مصابًا في مباراة البرازيل ونيجيريا

غادر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا الملعب الذي يستضيف المباراة الودية بين منتخبي البرازيل ونيجيريا، اليوم الأحد في وقت مبكر للغاية.

خرج نيمار في الدقيقة 12 ليدخل محله نجم بايرن ميونيخ فيليبي كوتينيو.

خاض نيمار مباراتين وديتين مع البرازيل في سنغافورة ضد

السنغال ثم نيجيريا، خلال فترة التوقف الدولي الجارية.

يستعد النجم البرازيلي للعودة إلى فريقه باريس سان جيرمان الذي سيخوض مباراة نيس يوم الجمعة المقبل في الدوري الفرنسي.