موعد مباراة ألمانيا وإستونيا في تصفيات يورو 2020 والقنوات الناقلة

يحل منتخب ألمانيا ضيفًا ثقيلًا على نظيره منتخب إستونيا مساء اليوم الأحد على ملعب لي كوك آرينا، ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

يتصدر منتخب المانيا المجموعة الثالثة بـ12 نقطة

بالتساوي مع منتخب هولندا، بينما يحتل منتخب إستونيا المركز الخامس والأخير برصيد نقطة واحدة فقط.

موعد مباراة المانيا وإستونيا :

تنطلق مباراة منتخب المانيا ضد نظيره منتخب إستونيا

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فى تمام الساعة 8:45 بتوقيت مصر ،

والساعة 9:45 بتوقيت المملكة العربية السعودية ،

بينما تكون في تمام الساعة 10:45بتوقيت أبو ظبي .

القنوات الناقلة لمباراة المانيا وإستونيا :

تذاع مباراة المانيا و إستونيا بشكل حصري عبر قناة " bein sports HD 2 "بصوت المعلق حسن العيدوس .