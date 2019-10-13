تنشر "الوفد"، نتائج قرعة دوري كرة الصالات للموسم الجديد، والتي أجريت اليوم بمقر اتحاد الكرة في الجبلاية. اتحاد الكرة في الجبلاية. أكد إبراهيم حلمي مقرر لجنة مسابقات كرة الصالات، أن الدوري سينطلق 19 أكتوبر، على أن ينتهي منتصف أبريل المقبل قبل شهر رمضان الكريم. مسابقات كرة الصالات، أن الدوري سينطلق 19 أكتوبر، على أن ينتهي منتصف أبريل المقبل قبل شهر رمضان الكريم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ننشر نتائج قرعة دوري كرة الصالات للموسم الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.