مدرب جينيراسون فوت يستفز الزمالك

خرج المدير الفني لنادي جينيراسون فوت السنغالي “ديجي فال” بتصريحات جديدة اليوم الأحد، يحاول فيها استفزاز جمهور الزمالك، لا سيما رئيس النادي “مرتضى منصور”، قائلاً أن فريقه يستطيع الفوز في مباراة الإعادة بإياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد 10 أيام.

وسينتقل الفائز إلى منافسات المجموعة الأولى بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا والتي يتواجد فيها مازيمبي وأول أغسطس وزيسكو يونايتد، بينما سينتقل الخاسر إلى منافسات الكونفدرالية لمواجهة إيزاي البنيني في المرحلة الثانية من دور الـ 32.

ويعود نادي جينيراسون فوت إلى القاهرة الأسبوع المقبل لمواجهة الزمالك يوم 24 أكتوبر الجاري، بعد أن أثار الكثير من الجدل بسبب رفضه تغيير موعد ومكان مباراته مع الزمالك يوم 28 سبتمبر الماضي، ليجبر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” على الاجتماع لاتخاذ قرار إعاد مباراة بسبب خرق إدارة الزمالك وأحد مسؤولي الكاف للائحة تغيير موعد ونقل المباراة.

وقال ديجي فال في تصريحاته لصحيفة الوطن المصرية اليوم الأحد “المباراة صعبة على الفريقين، لكننا نستطيع تخطي عقبة الزمالك، سوف نهزمهم من جديد في القاهرة كما حدث في مباراة الذهاب بالسنغال (1/2)، بالطبع نحن الطرف الأفضل ولقاء الذهاب يؤكد ذلك”.

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ووصف ديجي فال فريق الزمالك بالفريق غير المقلق، قائلاً “الزمالك فريق جيد ولاعبوه مميزون، ولكنه ليس بالفريق المقلق، والتاريخ لا يعني أي شيء في مثل هذه المواجهات، وإذا كان هناك مَن يراهن على التاريخ فهو مخطيء، نحن نراهن على أننا مصنع النجوم، انظروا إلى نجم ليفربول ساديو ماني، وإسماعيلا سار نجم واتفورد، انهما من خريجي جينيراسون فوت”.

وختم بقوله “إعادة المباراة كان قرارًا عادلاً للفريقين، نحن لم نرتكب أي خطأ خلال الأزمة، وإلتزمنا بقرار الكاف في البداية بخوض المباراة على ملعب بتروسبورت في القاهرة وليس على ملعب برج العرب بالاسكندرية”.

ومن المقرر إقامة مباراة الإعادة على ملعب السلام في القاهرة بحضور 15 ألف متفرج، علمًا بأن الملعب يتسع لـ 35 ألفًا.