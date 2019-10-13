رياضة | مفاجأة.. لاعب عربي على رادار ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. لاعب عربي على رادار ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت إحدى المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن أكدت وجود لاعب عربي على رادار تعاقدات إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني للحصول على خدماته خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة .

وبات الدولي المغربي حكيم زياش قاب قوسين أو أدنى من الإنتقال إلى صفوف الفريق الملكي واللعب على أرضية ملعب سانتياجو بيرنابيو حسبما أكدت صحيفة " سبورت " الإسبانية المقربة من النادي الملكي والتي نشرت تقرير أكدت فيه وجود رغبة ملحة من زيدان لضم اللاعب .

وأكملت الصحيفة في تقريرها أن زيزو المدير الفني للفريق الملكي على الرغم من تصدر فريقه لبطولة الدوري الاسباني إلا أن إنطلاقته المخيبة للآمال في بطولة دوري أبطال أوروبا جعلته يفكر في إبرام بعض الصفقات القوية خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة .

اسباب رغبة زيدان في الحصول على خدمات زياش

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وجاءت رغبة بطل العالم مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم 1998 الصارمة حول الحصول على خدمات الدولي المغربي بسبب قدرته في اللعب بأكثر من مركز مثل خط الوسط المهاجم أو الطرف الأيمن ويعد من أبرز اللاعبين المطلوبين لكبار الأندية الأوروبية .

وتضمن تقرير صحيفة سبورت أن الفريق الهولندي يحاول تحصين اللاعب لحمايته من أطماع الأندية الأوروبية الكبرى وتجديد تعاقده وعرض عليه مقابل مادي كبير لكن الخطة من الممكن أن تفشل في حالة قدم ريال مدريد عرض يصل من 50 إلى 60 مليون يورو .

3 لاعبين رفقة زياش على رادار ريال مدريد

وبخلاف زياش يرغب زيدان في الحصول على خدمات ثلاثة لاعبين وهم " دوني فان دي بيك " لاعب أياكس أمستردام والذي كان قاب قوسين أو أدنى من الإنضمام للملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية و"بول بوجبا " نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي والدنمارك كريستيان إيريكسن لاعب توتنهام الإنجليزي .

ومن المنتظر أن تصل المفاوضات بين الناديين إلى مرحلة متقدمة خلال الفترة القليلة المقبلة بسبب موافقة فلورينتينو بيريز رئيس الملكي على إتمام الصفقة وموافقته المبدئية على تقديم عرض يصل إلى 70 مليون يورو للحصول على خدمات نجم أسود الأطلس .