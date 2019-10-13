رياضة | البرازيل تتعادل مع نيجيريا وتخسر نيمار (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرازيل تتعادل مع نيجيريا وتخسر نيمار (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعادل منتخبا البرازيل ونيجيريا بنتيجة 1-1- في اللقاء الودي الذي أقيم بينهما في سنغافورة وخرج من خلاله نيمار دا سيلفا نجم السامبا بعد مضي 12 دقيقة للإصابة.
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تقدم نيجيريا بالهدف الأول في الدقيقة 35 عن طريق أريبو ثم تعادل كاسيميرو نجم ريال مدريد الإسباني في الدقيقة 48.
كان منتخب البرازيل قد تعادل في اللقاء الودي الأخير 2-2 مع السنغال قبل مواجهة نيجيريا.
تشكيل البرازيل ضد نيجيريا
حراسة المرمى: إيدرسون
خط الدفاع: لودى - ماركينهوس – تياجو سيلفا – داني ألفيس
خط الوسط: كاسيميرو – أرثر ميلو - إيفرتون
خط الهجوم: نيمار – جابرييل جيسوس – فيرمينو