رياضة | طارق حامد يقترب من الأهلي السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق حامد يقترب من الأهلي السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية سعودية مفاجأة مدوية بخصوص اقتراب طارق حامد نجم الزمالك ومنتخب مصر من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، والانتقال إلي الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد أزمة تعديل تعاقد مع الزمالك والتي حدثت خلال الفترة الماضية.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" السعودية أن طارق حامد أصبح قريبًا من الانتقال لصفوف نادي أهلي جدة السعودي خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت الصحيفة السعودية أن نجم الزمالك يرحب بالرحيل عن القلعة البيضاء والانتقال للدوري السعودي بداية من يناير المقبل، والانضمام لصفوف نادي الأهلي السعودي والذي يرغب في التعاقد مع اللاعب، وذلك للعمل من جديد تحت قيادة مدربه السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك، والذي اقترب من تولي تدريب الفريق الأهلاوي.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الأهلي السعودي يسعي للتعاقد مع طارق حامد بتوصية من السويسري "جروس".

وكان نادي الزمالك قد رفض عرضًا مغريًا من نادي اتحاد جدة السعودي لاستعارة طارق حامد خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، ومنحت اللاعب وعدًا بتعديل عقده، خاصة وأنه من القوام الرئيسي للفريق، كما رفضت عرضًا إماراتيًا للاعب ايضًا نظرًا للحاجة لجهوده.

ويتواجد طارق حامد حاليا في معسكر منتخب مصر، والذي يستعد لمواجهة ودية مع بوتسوانا استعدادا لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

Advertisements

رسالة نارية من طارق حامد لمجلس الزمالك

كان طارق حامد نجم وسط فريق الزمالك قد آثار جدلا واسعًا، بعدما أعلن عن غضبه الشديد، بسبب تجاهل مسئولي القلعة البيضاء لوعدهم، بتعديل عقد اللاعب، وتأخر صرف مستحقاته لدي القلعة البيضاء، بعد حصوله على عدة وعود من الإدارة بتعديل عقده لكن لم يتم تنفيذها.

ونشر طارق حامد رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" قائلا:" انتظرت وصبرت كثيرا من أجل من أحبهم ويحبونني، ولكن لقد طفح الكيل، ولن أصمت مرة أخرى".

وأكد أحمد يحيي وكيل طارق حامد أن اللاعب عندما نشر ايتوري الانستجرام لم بكن يقصد بالمرة اي شيء بخصوص نادي الزمالك، بل كانت لبعض الأمور الشخصية الخاصة به.

وأضاف : "طارق حامد واحد من قادة فريق الزمالك، فكيف يصنع مشكلة أو ازمة في هذا التوقيت، فهو دائما يسعى لحل جميع مشاكل زملائه في الفريق فكيف يصنع هو الأزمة".

وتابع : "طارق حامد يمتلك الشجاعة الكافية لمواجهة الجمهور باي شيء يريده، ولا بوجد اي أزمات بينه وبين مجلس إدارة نادي الزمالك وعلاقته بالمستشار مرتضى منصور طيبة، وفي حالة وجود ازمة سيقوم بتباع الطرق الشرعية داخل النادي".