رياضة | مش هتقدر تغمض عينيك.. مباريات نارية تنتظر عشاق الكرة بعد التوقف الدولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مش هتقدر تغمض عينيك.. مباريات نارية تنتظر عشاق الكرة بعد التوقف الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة وجبة كروية دسمة خلال الفترة المقبلة، حيث ستقام العديد من المواجهات النارية في مختلف دوريات العالم والبطولات الكروية الكبري، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية والمقرر انتهائها يوم الثلاثاء القادم الموافق 15 أكتوبر الجاري، وقبل فترة التوقف القادمة والتي تبدأ 11 نوفمبر المقبل.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" مواعيد أبزر المباريات في مختلف الدوريات والبطولات العالمية بعد إنتهاء فترة التوقف الدولي الحالية:-

- الأهلي × الزمالك

تقام مباراة الأهلي ضد الزمالك في الكلاسيكو المصري يوم 19 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

- ليفربول × مانشستر يونايتد

يلتقي فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح مع نظيره مانشستر يونايت يوم 20 أكتوبر الجاري على ملعب "أولد ترافورد" في قمة مثيرة بالبريميرليج.

- ريال مدريد × جالاتا سراي

يخوض فريق ريال مدريد مواجهة قوية ضد جالاتا سراي التركي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر الجاري.

- إنتر ميلان × بوروسيا دورتموند

صدام ناري يجمع بين انتر ميلان وفريق بوروسيا دورتموند الألماني يوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر الجاري في ثالث جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

- ليفربول × جينك

مواجهة أوروبية تنتظر محمد صلاح مع فريق ليفربول أمام نظيره جينك البلجيكي يوم 23 أكتوبر الجاريفي الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

- تشيلسي × أياكس

يستضيف فريق أياكس أمستردام الهولندي نظيره تشيلسي الانجليزي في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا يوم 23 أكتوبر الجاري.

- بوكا جونيورز × ريفر بليت

يحل فريق ريفر بليت ضيفا ثقيلا على غريمه فريق بوكا جونيورز في مواجهة من العيار الثقيل يوم 23 أكتوبر الجاري علي ملعب "ALBERTO J.ARMANDO" بالأرجنتين في إياب نصف نهائي كأس ليبرتادوريس.

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- الكلاسيكو الإسباني

ويلتقي فريق برشلونة مع نظيره ريال مدريد على ملعب "كامب نو" بالكلاسيكو الاسباني يوم 26 أكتوبر الجاري.

- ليفربول × توتنهام

يلتقي فريق ليفربول مع نظيره توتنهام هوتسبير يوم 27 أكتوبر بالدوري الإنجليزي.

- مانشستر يونايتد × تشيلسي

يخوض فريق مانشستر يونايتد مواجهة قوية ضد تشيلسي يوم 30 أكتوبر الجاري ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية "كابيتال وان".

- ليفربول × أرسنال

مواجهة قوية أخري لمحمد صلاح مع ليفربول هذه المرة أمام فريق أرسنال في دور الـ 16 لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية "كابيتال وان" يوم 30 أكتوبر الجاري.

- دورتموند × إنتر ميلان

يستضيف فريق بوروسيا دورتموند نظيره انتر ميلان يوم 5 نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

- بايرن ميونيخ × دورتموند

تقام يوم التاسع مع شهر نوفمبر مباراة مثيرة بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ في قمة مباريات الدوري الألماني بالموسم الحالي.

- يوفنتوس × ميلان

يلتقي فريق يوفنتوس بقيادة نجمه البرتغالي مع نظيره ايه سي ميلان في مباراة نارية بالدوري الإيطالي يوم 10 نوفمبر المقبل.

- ليفربول × مانشستر سيتي

من المباريات النارية المنتظرة في الفترة القادمة لقاء مانشستر سيتي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي والمقرر لها يوم العاشر من شهر نوفمبر المقبل.