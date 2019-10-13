رياضة | الاتحاد السكندري يكشف عن الزي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد السكندري يكشف عن الزي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجرت خلال الفترة الماضية مفاوضات مكثفة بين إدارة النادى و الشركة السعودية بحضور رئيس الشركة و الوفد المرافق له لمقر النادى من أجل الوصل إلى أجود و أفضل وأرقى التصميمات والخامات بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة طلعت يوسف الذي أشاد كثيراً بالأطقم الجديدة و التي تحمل ماركة " X - Tep " وسوف يرتديها حصرياً نادى الاتحاد السكندري داخل جمهورية مصر العربية و من المقرر شحنها خلال الأيام القادمة حيث من المقرر أن تكون أول مباراة رسمية بالزي الجديد مباراة المحرق البحريني في البطولة العربية بالإسكندرية يوم الأحد الموافق ٣ نوفمبر في حال الانتهاء من جميع الإجراءات .
كما تم الاتفاق مع الشركة السعودية على إنشاء "ستور " بنادى الاتحاد السكندري بمقر النادى بالشاطبي سيتم من خلاله بيع جميع المنتجات الخاصة التي تحمل أسم و شعار النادى و لاعبيه وجارى العمل حالياً بالمكان المخصص لإنشاء الـ " ستور " سواء داخل النادى و المكان الأخر على سور النادى أيضاً ، و سيكون متاح للعمل و خدمة الأعضاء و الجماهير خلال مدة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر على أقصى تقدير .
و سوف يتم الإعلان قريباً عن مؤتمر صحفي للإعلان رسمياً عن التعاقد مع الشركة السعودية و التي يمتد تعاقدها مع نادي الاتحاد السكندري لمدة ثلاث مواسم .