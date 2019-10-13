رياضة | رينيه فايلر يؤجل صفقات الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينيه فايلر يؤجل صفقات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفق السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، على تأجيل ملف الصفقات والتدعيمات حتى نهاية العام الجاري.

يأتي طلب فايلر، بعدما استفسرت إدارة الكرة ولجنة التخطيط، عن تدعيمات الانتقالات الشتوية المقبلة، لبدء التفاوض مع أنديتهم للحصول على خدماتهم.

ويرغب فايلر، في متابعة اللاعبين الذي يمتلكهم الفريق بشكل كاف، قبل تحديد مصيرهم سواء بالرحيل أو البقاء، خاصة أن هناك عدد من الإصابات سيتعافى خلال الفترة المقبلة وسيحتاج لمنحهم الفرصة.

"الأهلي يفتش عن مواجهة ودية عالمية"

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وبدأ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في مخاطبة عدد من الأندية الأوروبية لخوض مباراة ودية خلال شهر نوفمبر المقبل.

ويأتي إقامة مباراة ودية عالمية في شهر نوفمبر، في ظل توقف مسابقة الدوري الممتاز خلال هذا الشهر، بسبب إقامة بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بالقاهرة.

ووضع مجلس الأهلي، بعض من الأندية العربية للتفاوض معها في حال فشل الترتيب لمباراة عالمية، بناذا على طلبات السويسري رينيه فايلر المدير الفني، والذي يرغب في احتكاك اللاعبين بالمدارس العالمية والقوية.

ومن المقرر أن تقام المباراة في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة فور الانتهاء من الاتفاق مع أحد الأندية.