رياضة | عاجل - نيمار يواصل الإنتكاسة ويقلق باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - نيمار يواصل الإنتكاسة ويقلق باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباراة البرازيل ضد نيجيريا والتي تجمع المنتخبان في سنغافورة لحساب لقاءات الفيفا الدولية الودية والتي يستعد خلالها السيليساو للإستحقاقات الدولية المقبلة ونظيره النيجيري للمشاركة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 مغادرة أحد نجوم بطل كوبا أمريكا 2019 قبل مرور خمسة عشر دقيقة من الشوط الأول .

وعند حلول الدقيقة الثانية عشر توقف نيمار عن المشاركة في المباراة وأشار بإصبعه أنه بات غير قادر على المشاركة مرة أخرى وذلك بعد أن شعر ببعض الآلام على مستوى العضلة الخلفية في قدمه اليسرى. وأجبرت تلك الإصابة التي تعرض لها اللاعب على إجبار تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي بإخراجه وإقحام كوتينيو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني والمعار من برشلونة .