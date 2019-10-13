رياضة | عاجل - نيمار يواصل الإنتكاسة ويقلق باريس سان جيرمان

شهدت مباراة البرازيل ضد نيجيريا والتي تجمع المنتخبان في سنغافورة لحساب لقاءات الفيفا الدولية الودية والتي يستعد خلالها السيليساو للإستحقاقات الدولية المقبلة ونظيره النيجيري للمشاركة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 مغادرة أحد نجوم بطل كوبا أمريكا 2019 قبل مرور خمسة عشر دقيقة من الشوط الأول .

وأجبرت تلك الإصابة التي تعرض لها اللاعب على إجبار تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي بإخراجه وإقحام كوتينيو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني والمعار من برشلونة .

وعند حلول الدقيقة الثانية عشر توقف نيمار عن المشاركة في المباراة وأشار بإصبعه أنه بات غير قادر على المشاركة مرة أخرى وذلك بعد أن شعر ببعض الآلام على مستوى العضلة الخلفية في قدمه اليسرى.

نيمار ينجح في الوصول للمباراة الدولية رقم 100 مع البرازيل

وكانت مباراة السنغال الماضية والتي تعادل فيها المنتخب البرازيلي مع أسود التيرانجا بهدف لكل منتنخب وصول نيمار للمباراة المئوية الدولية له رفقة منتخب بلاده.

وخلال الأثنى عشر دقيقة التي شارك بها لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي نجح نيمار في الوصول للمباراة رقم 101 ليحطم رقم الحارس المخضرم كلاوديو تافاريل.

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مشاعر القلق تسيطر على توماس توخيل وبعد إصابة النجم البرازيلي إنتاب القلق المدير الفني للفريق الفرنسي باريس سان جيرمان الألماني توماس توخيل خوفاً من غياب اللاعب عن المشاركة في المباريات المقبلة وهو ما يخشاه فريق العاصمة الفرنسية .

ومن المنتظر أن يعود اللاعب إلى العاصمة الفرنسية باريس بعد أن شارك في وديتي السنغال ونيجيريا من أجل الإستعداد لمباراة نيس في الدوري الفرنسي يوم الجمعة المقبل.

قبل أن يخوض أبناء توخيل مباراة قوية مع فريق نادي كلوب بروج البلجيكي بعدها بأربعة أيام لحساب مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ودائماً ما يعاني نيمار من بعض الإصابات التي تمثل له إنتكاسات كبيرة وهي التي أبعدته عن الكثير من الإستحقاقات الهامة أبرزها بطولة كوبا أمريكا 2019 وكأس العالم التي أقيمت في البرازيل 2014 وغيرها .

ليبقى السؤال الأبرز هل يتحول إبن السليساو من نجم عالمي إلى لاعب زجاجي ؟