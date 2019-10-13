رياضة | مباراة عالمية للأهلي في نوفمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباراة عالمية للأهلي في نوفمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في مخاطبة عدد من الأندية الأوروبية لخوض مباراة ودية خلال شهر نوفمبر المقبل.

ويأتي إقامة مباراة ودية عالمية في شهر نوفمبر، في ظل توقف مسابقة الدوري المصري خلال هذا الشهر، بسبب إقامة بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بالقاهرة.

ووضع مجلس الأهلي بعضًا من الأندية العربية للتفاوض معها في حال فشل الترتيب لمباراة عالمية، بناءً على طلبات السويسري رينيه فايلر المدير الفني، والذي يرغب في احتكاك اللاعبين بالمدارس العالمية والقوية.

ومن المقرر أن تقام المباراة في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة فور الانتهاء من الاتفاق مع أحد الأندية. Advertisements