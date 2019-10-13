رياضة | مباراة عالمية للأهلي في نوفمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباراة عالمية للأهلي في نوفمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويأتي إقامة مباراة ودية عالمية في شهر نوفمبر، في ظل توقف مسابقة الدوري المصري خلال هذا الشهر، بسبب إقامة بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بالقاهرة.
ووضع مجلس الأهلي بعضًا من الأندية العربية للتفاوض معها في حال فشل الترتيب لمباراة عالمية، بناءً على طلبات السويسري رينيه فايلر المدير الفني، والذي يرغب في احتكاك اللاعبين بالمدارس العالمية والقوية.
ومن المقرر أن تقام المباراة في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة فور الانتهاء من الاتفاق مع أحد الأندية.
"فايلر يؤجل معسكر الأهلي بسبب ملعب القمة"
من ناحية أخرى استقر رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، على تأجيل دخول الفريق في معسكر مغلق لحين تحديد ملعب المباراة، بعد رفض الجهات الأمنية إقامته على ملعب القاهرة الدولي.
وكان مجلس الأهلي، قام بحجز فندق بالإسكندرية تحسبا لنقل المباراة إلى برج العرب بالإسكندرية، حيث يدخل الفريق في معسكر مغلق قبلها بثلاثة أيام على الأقل، أما في حالة إقامته بالعاصمة سيكون هناك معسكر ليلة المباراة فقط كما هو معتاد.
وخاطب مسؤولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الاتحاد المصري برئاسة عمرو الجنايني، لتحديد ملعب مباراة الأهلي والزمالك، لبدء خطوات الاستعداد.
ويلتقي الأهلي الزمالك، مساء يوم السبت 19 أكتوبر الجاري بالجولة الرابعة لمنافسات الدوري المصري الممتاز.