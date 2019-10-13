رياضة | أرقام مثيرة لمحمد صلاح مع ليفربول قبل موقعة مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام مثيرة لمحمد صلاح مع ليفربول قبل موقعة مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع منافسه فريق مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعد نادي مانشستر يونايتد من الأندية القليلة التي لم يزر محمد صلاح شباكها حتى الآن منذ انتقاله إلى البريميير ليج، ويسعى اللاعب المصري لتسجيل هدفه الأول بشباك اليونايتد.

Advertisements

وخاض محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم 10 مباريات حتى الآن، وكان منها مباراتين في دوري أبطال أوروبا حيث خسر الفريق من فريق نابولي الإيطالي بنتيجة هدفين مقابل لا شئ، وفاز على فريق سالزبورج نتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة.

بينما لعب صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز 8 مباريات ونجح في تسجيل 4 أهداف وصنع لزملائه 3 أهداف، ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة بعد الفوز في جميع المباريات بالبطولة حتى الآن.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة، بينما يحل فريق مانشستر يونايتد في المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط وبفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط إلى التشامبيونشيب.