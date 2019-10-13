رياضة | عاجل.. إصابة نيمار واستبداله في مباراة البرازيل ونيجيريا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة نيمار واستبداله في مباراة البرازيل ونيجيريا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض نيمار داسيلفا نجم البرازيل للإصابة خلال مباراة بلاده الودية ضد نيجيريا ليتم استبداله في الدقيقة 12.

وخرج نيمار في الدقيقة 12 لحساب فيليبي كوتينيو نجم بايرن ميونيح فيما بدا على نجم باريس سان جيرمان التأثر بإصابة في العضلة الخلفية في قدمه اليسرى خلال اللقاء الذي يجرى على الملعب الوطني في سنغافورة.

تشكيل البرازيل ضد نيجيريا

حراسة المرمى: إيدرسون

Advertisements

خط الدفاع: لودى - ماركينهوس – تياجو سيلفا – دان ألفيس

خط الوسط: كاسيميرو – أرثر - إيفرتون

خط الهجوم: نيمار – جابرييل جيسوس – فيرمينو

ويسعى منتخب نيجيريا للسير على خطى التي تعادل 2-2 أمام البرازيل في المباراة الودية الأخيرة استعدادًا لتصفيات أمم إفريقيا.