رياضة | الأهلي في معسكر مغلق رغم غموض ملعب القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي في معسكر مغلق رغم غموض ملعب القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، تدريباته عصر اليوم استعدادا لمواجهة الزمالك، بقمة الدوري العام.

كان فايلر منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة، قبل أن يواصل تدريباته اليوم، ويخوض مواجهة ودية غدا الإثنين على ملعب التتش استعدادا للقمة.

واستقر فايلر، على تأجيل دخول الفريق في معسكر مغلق لحين تحديد ملعب المباراة، بعد رفض الجهات الأمنية إقامته على ملعب القاهرة الدولي.

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وكان مجلس الأهلي، قام بحجز فندق بالإسكندرية تحسبا لنقل المباراة إلى برج العرب بالإسكندرية، حيث يدخل الفريق في معسكر مغلق قبلها بثلاثة أيام على الأقل، أما في حالة إقامته بالعاصمة سيكون هناك معسكر ليلة المباراة فقط كما هو معتاد.

وخاطب مسؤولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الاتحاد المصري برئاسة عمرو الجنايني، لتحديد ملعب مباراة الأهلي والزمالك، لبدء خطوات الاستعداد.

ويلتقي الأهلي الزمالك، مساء يوم السبت 19 أكتوبر الجاري بالجولة الرابعة لمنافسات الدوري المصري الممتاز.