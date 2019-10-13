رياضة | في الكلاسيكو.. مقبرة كامب نو تنتظر ريال مدريد (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في الكلاسيكو.. مقبرة كامب نو تنتظر ريال مدريد (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مواجهة نارية بين ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو الاسباني على ملعب كامب نو"معقل النادي الكتالوني، يوم 26 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الدوري الاسباني بالموسم الحالي 2019 -2020.

يتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الاسباني برصيد 18 نقطة، بينما يحتل فريق برشلونة المركز الثاني برصيد 16 نقطة.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية عن إحصائية مرعبة لنادي برشلونة على ملعبه "كامب نو" تمنحه الأفضلية في مباراته القادمة ضد ريال مدريد، حيث أكدت الصحيفة أن البرسا أكثر ناد تحقيقًا للانتصارات علي ملعبه خلال العقد الأخير، وحقق 252 انتصارًا.

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ويأتي في المرتبة الثانية بعد برشلونة في قائمة أكثر الأندية فوزًا علي ملاعبها، فريق ريال مدريد بـ 222 انتصارًا، ثم مانشستر سيتي بـ 203 انتصارًا، ويأتي فريق بايرن ميونيخ بالمركز الرابع بـ 201 انتصارًا، ثم باريس سان جيرمان الفرنسي بـ 194 انتصارًا، وأرسنال يحتل المركز الخامس بـ 193 انتصارًا متساويًا مع فريق تشيلسي.

كما أشارت الصحيفة الاسبانية أن نادي برشلونة الأكثر تسجيلا للأهداف على ملعبه "كامب نو"، حيث سجل 945 هدفًا، بينما سجل ريال مدريد علي ملعبه 841 هدفًا، ويأتي بايرن ميونيخ ثالثا بتسجيله 726 هدفًا، ثم مانشستر سيتي بـ 710 هدفًا، وباريس سان جيرمان بـ 664 هدفًا، وتشيلسي بـ 656 هدفًا.

كما أن فريق برشلونة نجح في تحقيق الفوز في جميع مبارياته التي أقيمت علي ملعبه "كامب نو" هذا الموسم وجاءت كالتالي: ريال بيتيس (5-2)، فالنسيا (5-2)، فياريال (2-1)، إنتر ميلان (2-1) وإشبيلية (4-0)