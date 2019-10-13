رياضة | تشكيل البرازيل ضد نيجيريا

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أعلن تيتي مدرب البرازيل تشكيل فريقه لمباراة نيجيريا الودية التي تنطلق بعد قليل فى سنغافورة ضمن استعدادات الفريقين لتصفيات أمريكا الجنوبية وإفريقيا.

تشكيل البرازيل ضد نيجيريا

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: لودى - ماركينهوس – تياجو سيلفا – دان ألفيس

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خط الوسط: كاسيميرو – أرثر - إيفرتون

خط الهجوم: نيمار – جابرييل جيسوس – فيرمينو

ويسعى منتخب نيجيريا للسير على خطى السنغال التي تعادلت 2-2 أمام البرازيل في المباراة الودية الأخيرة استعدادًا لتصفيات أمم إفريقيا.