رياضة | صفقة جديدة تعجل برحيل "زيدان" عن ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة جديدة تعجل برحيل "زيدان" عن ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتعلت أزمة جديدة في نادي ريال مدريد الإسباني تهدد برحيل زين الدين زيدان المدير الفني للفريق عن قلعة سانتياجو برنابيو مبكرًا بسبب فلورنتينو بيريز رئيس النادي.

وذكر موقع دون بالون الإسبانى أن زيدان يرفض فكرة التعاقد مع الدولى الدنماركى كريستيان إريكسن لاعب وسط فريق توتنهام خلال الميركاتو الشتوي كبديل عن الفرنسى بول بوجبا نجم فريق مانشستر يونايتد وذلك على خلاف رغبة بيريز رئيس النادي الملكي.

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وينتهى عقد إريكسن مع توتنهام هوتسبير فى الصيف المقبل ولذلك فإن اللاعب الدنماركى يستطيع التوقيع لصالح ريال مدريد فى يناير المقبل والذي يفضله بيريز رافضًا صفقة بول بوجبا المفضلة لدى زيدان.