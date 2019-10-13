رياضة | عرض ريال مدريد لضم نجم المغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عرض ريال مدريد لضم نجم المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل حكيم زياش نجم أياكس أمستردام الهولندي دائرة المطلوبين في ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن أن نجم المغرب أصبح واحدًا من أهم الأسماء المطلوبة في ريال مدريد خلال الميركاتو الشتوني.

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وأوضحت أن البداية المتعثرة في في دوري أبطال أوروبا دفعت إدارة النادي إلى التفكير في إبرام صفقات كبيرة في الميركاتو الشتوي المقبل

ويعتزم ريال مدريد تقديم عرض لضم اللاعب مقابل حوالي 60 مليون يورو قد يقنع إدارة النادي الهولندي بفكرة التخلي عن خدماته.