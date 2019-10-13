اونلاين | يلا شوت الجديد بث مباشر مشاهدة مباراة البرازيل ضد نيجيريا كورة لايف kora live HD stream جودة عالية بدون تقطيع

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بث مباشر مشاهدة مباراة البرازيل ضد نيجيريا والتي تجمع الفريقان اليوم الاحد في مدينة سنغافورة وذلك ضمن مباريات الفيفا الدولية خلال فترة التوقف التي تشهدها الملاعب خلال الفترة القليلة الماضية والتي يرغب فيها كلا المنتخبين في تجربة بعض العناصر الجديدة والوقوف على آخر الإستعدادات قبل الإستحقاقات المقبلة على المستوى القاري والدولي .

كورة لايف kora live وفي المؤتمر الصحفي الذي يعقب المباراة أكد تيتي المدير الفني للسامبا أنه لا يبالي أو يشغل باله بنتيجة أي لقاء بقدر إهتمامه بالأداء الذي يقدمه اللاعبون والتوازن الذي يظهر عليه الفريق داخل أرضية الملعب .

كورة ستار kora star وأردف تيتي أن المباراة يجب أن تمر بصورة جيدة ويتمنى أن تنتهي دون أن يصاب أي لاعب بأذى وذلك بسبب حاجة كل نادي للاعبه الدولي كما أكد أن النتيجة تأتي كنتائج للأداء المبذول على أرضية الملعب ولا تعكس مسار أي لقاء .

كورة سبورت kora sport وأبدى المدير الفني للسيلسيساو قلقه وإنشغاله بشأن سلسلة النتائج السلبية التي يعاني منها منتخب بلاده خلال الفترة القليلة الماضية وبالأخص منذ حصوله على لقب بطولة كوبا أمريكا التي أقيمت صيف العام الجاري 2019 .

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كورة جول kora goal وكان المنتخب البرازيلي قد خاض ثلاثة مباريات بعد حصوله على اللقب القاري ولم ينجح في تحقيق أي فوز حيث سقط في فخ الخسارة من منتخب بيرو قبل أن يتعادل مع منتخب كولومبيا والأسود السنغالية .

يلا شوت أونلاين yalla shoot online ومن المنتظر أن تنطلق المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة الثانية ظهراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

يلا كورة إتش دي yalla kora hd ومن المنتظر أن تبث المباراة على الهواء مباشرةً عبر قنوات بي إن سبورتس إتش دي الناقل الحصري لبطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالإضافة إلى روابط البث المباشر التي دائماً ما يقدمها لكم موقع الخليج 365 الرياضي .

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