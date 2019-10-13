شكرا لقرائتكم خبر عن نجم برشلونة يثير حالة من السعادة داخل الفريق والان مع التفاصيل

يعيش النجم البرزايلي أرثور ميلو حالة من التألق داخل صفوف برشلونة، وذلك بعدما ظهر بصورة رائعة للغاية رفقة الفريق الكتالوني خلال الفترة الأخيرة .

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية، أن نجم برشلونة قد اتخذ خطوة للأمام مع مديره الفني الإسباني إرنستو فالفيردي، وذلك بعدما تطور بصورة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة .

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن تألق نجم برشلونة وخصوصًا من الجانب البدني، أثار حالة من التفاؤل والبهجة بما سيقدمه اللاعب للفريق خلال الموسم الحالي.

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وأنهت الصحيفة المذكورة أعلاه، أن ميلو أصبح أحد الركائز الأساسية في خط وسط الفريق بجانب النجم الهولندي فرانك دي يونج .

برشلونة يواجه إيبار في البروفة الاخيرة قبل الكلاسيكو ضد ريال مدريد

وعلى صعيد أخر، يستعد فريق برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره إيبار في الجولة التاسعة من الليجا، في البروفة الأخيرة قبل مواجهة غريمه التاريخي ريال مدريد، في كلاسيكو الأرض، الذي سيقام مساء السبت الموافق 26 أكتوبر المقبل، على ملعب كامب نو، في قمة الجولة العاشرة .