شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب "عمرو وردة" يشيد بقدراته الفنية والان مع التفاصيل
اشاد "ميكاليس جريجوريو" المدير الفني لنادي لاريسا اليوناني بقدرات اللاعب المصري عمرو وردة الفنية والتي تؤهله للإحتراف في دوريات أوروبا.
حيث صرح "جريجوريو" في وسائل الإعلام اليونانية بموهبة وذكاء وردة وعلاقاته الجيدة مع زملائه " عمرو وردة لاعب رائع، يتمتع بالموهبة والذكاء، وعلاقاته الجيدة مع زملائه في الفريق ولم يفتعل اي مشاكل وأزمات حتى الآن."
وتابع" قدم وردة مستويات رائعة خلال مشاركته في مباريات لاريسا والقدرات الفنية التي يمتلكها تؤهله للمشاركة في اكبر دوريات اوروبا وعودته لباوك مسألة وقت وفقًا لما قدمه مع لاريسا "
وأنضم وردة لفريق لاريسا قادما من باوك اليوناني في الانتقالات الصيفية الاخيرة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد
وقد شارك عمرو وردة في ٤ مباريات مع لاريسا في الدوري اليوناني سجل هدف وصنع الأخر.
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