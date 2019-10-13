شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات مصر وبوتسوانا.. سيطرة فرعونية ومحمد صلاح الهداف التاريخي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحتضن ملعب الجيش المصري ببرج العرب بمدينة الإسكندرية، لقاء منتخبي مصر وبوتسوانا الودي، مساء غد الاثنين، في إطار استعدادات المنتخبين لخوض تصفيات أمم أفريقيا 2021.

وتمثل المواجهة الظهور الأول لحسام البدري في القيادة الفنية لمنتخب مصر الأول، بعد تعيينه في هذا المنصب في سبتمبر الماضي خلفاً للمكسيكي خافيير أجيري.

المنتخبان المصري والبوتسواني تقابلا في 5 مناسبات سابقة بواقع 4 رسمية وواحدة ودية.

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ولم يعرف المنتخب المُلقب بـ«الحمير الوحشية» الفوز على نظيره المصري مطلقاً، حيث حقق الفراعنة 3 انتصارات وتعادلين.

المباراة الأولى أقيمت في السابع من أكتوبر لعام 2006 بتصفيات أمم أفريقيا وحسمها التعادل السلبي بدون أهداف، قبل أن يتمكن الفراعنة في عقر دارهم من الفوز بهدف نظيف في لقاء الدور الثاني من التصفيات عن طريق محمد فضل، والذي قص شريط أهداف مواجهات المنتخبين.

يعود التعادل من جديد ليحسم مواجهة ودية تجمع المنتخبين بنتيجة 1/1 في الرابع من يونيو لعام 2013، حيث سجل هدف الفراعنة يومها المدافع أحمد حجازي.

ويتمكن المنتخب المصري من الفوز «رايح جاي» على بوتسوانا في مباراتي تصفيات أمم أفريقيا 2015، فيفوز على ملعب منافسه بهدفين نظيفين حملا توقيع محمد النني ومحمد صلاح، ويحقق أبناءالنيل النتيجة نفسها في موقعة القاهرة عن طريق محمد صلاح وعمرو جمال، ويصبح محمد صلاح هو الهداف التاريخ لمواجهات المنتخبين برصيد هدفين، في حين جاء هدف النني ليكون أول هدف دولي له مع مننتخب الفراعنة في مباراة رسمية.

وشهدت 4 مواجهات من الخمسة التي خاضها المنتخب المصري أمام بوتسوانا قيادة فنية وطنية، بواقع مباراتين قادهما حسن شحاتة ومثلهما لشوقي غريب، في حين أن المباراة الودية التي جرت في 2013 كان خلالها الأمريكي بوب برادلي هو المدير الفني لمنتخبنا المصري.