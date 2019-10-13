عاجل.. وصول المنتخب السعودي لمقرمقر سكن البعثة في الاراضي الفلسطينية

المنتخب السعودي

وصل المنتخب السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل رئيس اتحاد كرة القدم إلى مقر الإقامة في فلسطين وذلك استعدادًا لمواجهة المنتخب الفلسطيني بعد غد الثلاثاء في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.



وكانت بعثة الأخضر وصلت إلى مقر إقامتها في الأراضي الفلسطينية عن طريق الدخول من دولة الأردن، بعدما سافرت بعثة الأخضر إلى مدينة عمان الأردنية أمس السبت.

ووقف لاعبو الأخضر أمام مقر الإقامة من أجل التقاط الصور من قبل وسائل الإعلام المتواجدة أمام الفندق مع تقديم الورود ترحيبًا بوصول الأخضر إلى الأراضي الفلسطينية.

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