شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة «الأخضر» تصل إلى رام الله والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) وصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى رام الله استعداداً لمواجهة نظيره الفلسطيني بعد غدٍ (الثلاثاء) في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأسي العالم 2022 وآسيا 2023. Advertisements وحظيت بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم، باستقبال رسمي وشعبي كبير عند وصولها إلى مدينة رام الله. وأوضح حساب «المنتخب السعودي» على موقع «تويتر» أن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل تقدم بعثة المنتخب. واستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.



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