شكرا لقرائتكم الاهلي الزمالك ..الخطيب يجتمع بلاعي الأحمر قبل قمة الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ويستهل الأهلي مساء اليوم،الأحد، تدريباته إستعداداً لمواجهة الزمالك فيما يخوض الفريق مباراة ودية غداً أمام الإعلاميين بالتتش إستعداداً لمباراة القمة.
وسيحضر الخطيب مران الفريق قبل القمة وغالباً ستكون زيارة رئيس الاهلي للمران يوم الأربعاء المقبل من أجل تحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز على الزمالك ومواصلة النتائج الجيدة محلياً وأفريقياً.
وزار الخطيب مران فريق الاهلي والتقى اللاعبين قبل السوبر المحلي الأخير أمام الزمالك والتي فاز فيها الأهلي 3 / 2.
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