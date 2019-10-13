شكرا لقرائتكم تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقرر المجلس تواجد الجهاز الفني بالكامل لكرة الصالات فى الجهاز الفني للكرة الشاطئية خلال الفترة المقبلة. Advertisements وسيضم الجهاز الفنى المعاون لهشام صالح، نادر رشاد مدرب عام ومصطفى لطفى مدير المنتخب وعادل الحداد طبيب وهانى درويش اخصائى علاج طبيعي. فيما خاض المنتخب الوطنى للصالات بقيادة هشام صالح وديتين أمام منتخب البحرين فاز فى الأولى بهدفين لهدف وأحرز هدفى الفراعنة أحمد عبد القادر موزة ومحمود شوبير، فيما حقق الفراعنة الفوز فى الثانية بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى انتهت منذ لحظات ، إلى جانب وديتين أمام الإمارات فاز بهما منتخب الفراعنة أيضا.

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