أرقام هامة لكوماندز اليد المصرية قبل نهائى البطولة الأفريقية...

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جدة - عمرو شويل ويرصد الخليج 365 قبل مواجهة نهائى الليلة أرقام هامة لمشاركات الأندية المصرىة فى بطولات أفريقيا على مدار التاريخ فى التقرير التالى : 3 مرات نهائي مصري يعتبر هذا النهائى الثالث الذى يجمع ناديا من مصر ، حيث شهدت نسخة 2018 التى أقيمت فى أبيدجان منافسة بين الأهلى و الزمالك و التى حصد الزمالك لقبها ، و من قبلها نسخة 2012 التى أقيمت فى مراكش و التى شهدت تتويج الأهلى على حساب الزمالك . الزمالك بطل فى اللقب 11 مرة Advertisements حصل الزمالك على اللقب 11 مرة من قبل أعوام ، 1979 ، 1980 ، 1981 ، 1986 ، 1991 ، 2001 ، 2002 ، 2011 ، 2015 ، 2017 ، 2018. الأندية المصرية الأكثر تتويجا برصيد 17 لقب فيما تعتبر الأندية المصرية الأكثر تتويجا باللقب برصيد 17 لقب ، حيث أن الأهلى توج باللقب 5 مرات من قبل أعوام 1985 ، 1993 ، 1994 ، 2012 ، 2016 ، بينما حصل نادى بورسعيد على اللقب عام 1990 بالإضافة إلى ألقاب الزمالك .

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